Ben jij die hulp waar de zorg om zit te springen?

In de coronacrisis moeten artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners zich kunnen focussen op hun specialistische werk. Daardoor komen ze aan andere taken niet toe. Het samenwerkingsverband Extra Handen voor de Zorg werft daarom mensen en koppelt ze aan betaalde banen. Grof gezegd zoekt de organisatie drie typen.

1. Enthousiaste ondersteuners die liever geen zorgtaken doen

,,Lang niet iedereen die bijspringt in de zorg, zal in contact komen met Covid-patiënten. Er zijn genoeg andere werkzaamheden’’, zegt Olfert Koning, bij de werving betrokken vanuit de branchevereniging van zorgorganisaties (ActiZ). ,,Je wordt nooit tegen je zin ergens geplaatst. Er zijn veel mensen nodig voor de lichte taken. Dan kun je denken aan het rondbrengen van eten en drinken, bewoners in hun rolstoel naar het restaurant duwen of als gastvrouw/gastheer bezoekers de weg wijzen. Simpelweg een rondje wandelen met iemand of een praatje maken is al fijn. Die tijd en aandacht vallen als eerste weg bij drukte.’’

Mensen uit de horeca zijn vaak geschikt voor dit werk, zegt Rens van den Berg van de Nationale Zorgklas, een landelijk initiatief dat samenwerkt met Extra Handen voor de Zorg. ,,Zij zijn gewend service te leveren en een gezellig praatje te maken. Als het even kan, proberen we de werkzaamheden aan te laten sluiten bij hun achtergrond. Zo sprak ik een kok die wel wilde helpen, maar zichzelf geen bedden zag verschonen of ouderen aankleden. Hij kon werken in de keuken van een verpleeghuis, waar door ziekte een personeelstekort was.’’

Volledig scherm Olfert Koning: “Simpelweg een rondje wandelen met iemand of een praatje maken is al fijn.” © ANP XTRA

Zo is hulp welkom in alle soorten en maten, zegt Koning. ,,We zoeken wel mensen die bij voorkeur minimaal 24 uur per week willen werken, al is dat geen harde ondergrens. Op dit moment zijn het tijdelijke banen. Tegelijk is er uitzicht op een vaste aanstelling, in combinatie met bijvoorbeeld een leer-werktraject. We hebben namelijk ontzettend veel vacatures in de zorg.’’

2. Duizendpoten die van mensen houden

,,Op dit moment is alle hulp welkom’’, zegt Rens van den Berg. De Nationale Zorgklas biedt een versneld leertraject aan om extra hulpkrachten voor te bereiden op het werk. ,,Aanmelden kan ook als je geen ervaring hebt en niets van de zorg weet. In een intakegesprek kun je aangeven wat je wel en niet wilt doen. Als je bent gekoppeld aan een werkgever in de zorg, krijg je een online training van ons. Daarin leer je over hygiëne in de zorg en hoe je aan infectiepreventie kunt doen. Hoeveel handen we precies nodig hebben is lastig te zeggen, maar er is werk voor vrijwel iedereen die zich aanmeldt.’’

Quote Natuurlijk trekken we niet zomaar een blik ic-verpleeg­kun­di­gen open, maar heb je zorgerva­ring dan kun je nu heel belangrijk zijn

De zorg zoekt aanpakkers die zich kunnen inleven in anderen, vat Olfert Koning samen. Er is behoefte aan mensen die bijvoorbeeld een oudere in een instelling helpen aankleden, bloed naar een ziekenhuislaboratorium brengen of een bed verschonen. Voor sommige taken is het volgens Koning wel handig als je beschikt over een gezonde dosis nuchterheid. ,,Je werkt vaak met kwetsbare mensen die oud zijn en ziek kunnen worden. Hoe ga je daarmee om? Daarin word je ook begeleid en geholpen.’’

3. Oud-zorghelden die er even uit zijn

,,Al tijdens de eerste golf zijn we actief gaan zoeken naar mensen met een zorgachtergrond’’, zegt Arjan Huijsmans, die betrokken is vanuit RegioPlus - een samenwerkingsverband van regionale werkgeversorganisaties in zorg en welzijn. Zij hebben eerder in de zorg gewerkt en zijn bijvoorbeeld ander werk gaan doen of met pensioen. ,,Natuurlijk trekken we niet zomaar een blik ic-verpleegkundigen open, maar heb je zorgervaring dan kun je nu heel belangrijk zijn. Afhankelijk van ervaring, opleiding en hoelang je uit de zorg weg bent, wordt gekeken naar wat je precies kunt doen. Op basis daarvan wordt geprobeerd een werknemer en een werkgever te koppelen. Het salaris zal afhankelijk zijn van je ervaring en de taken die je binnen een zorgorganisatie krijgt.’’