Bemanningsleden van de Urker kotter ‘Lummetje’ vandaag begraven

De garnalenkotter is vorige week donderdagochtend ‘zeer waarschijnlijk’ omgeslagen nadat de netten achter een wrak zijn blijven hangen. Dat gebeurde tijdens slecht weer in een ‘enorm gevaarlijk’ gebied waar een tiental scheepswrakken ligt, denkt reddingsdienst KNRM. Hulp kwam te laat. Pas zondag konden de lichamen geborgen worden. De lichamen van de twee bemanningsleden werden gevonden in de stuurhut.



In een reactie aan Visserijnieuws laten de families weten dankbaar te zijn dat ze hun geliefden nu kunnen begraven: ,,Bij alles zijn we heel blij en dankbaar dat de lichamen van Jochem en Hendrik Jan begraven kunnen worden. In het bijzonder denken we daarbij aan de duikploeg die haar moeilijke en gevaarlijke werk heeft gedaan. We zien dat er heel veel voor ons is en wordt gedaan. Elk gebed en blijk van medeleven is voor ons een lichtje langs de donkere weg die wij gaan.”



De begrafenis van Jochem Foppen begint om 10.00 uur, die van Hendrik Jan de Vries om 14.30 uur.