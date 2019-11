Beloning van 15.000 euro in vermissingszaak Johan van der Heyden (56)

De politie start vandaag een buurtonderzoek in Steenbergen in verband met de verdwijning van de Belg Johan van der Heyden (56). De hoofdofficier van justitie in Breda looft een beloning van 15.000 euro uit voor de gouden tip.

Johan van der Heyden verliet op zondag 2 juni 2019 rond 20.30 uur zijn woning in Lint (België). Sindsdien ontbreekt van hem elk spoor. Het onderzoek van de Belgische speurders leidde naar Nederland. Het witte busje van de Belg, een Peugeot Boxer, is namelijk kort na de verdwijning op de snelweg gefotografeerd, rijdend vanuit België richting Bergen op Zoom. Na de vermissing is die auto leeg teruggevonden in Den Bosch. De politie gaat er sindsdien vanuit dat Van der Heyden niet meer leeft.

De politie hield er in oktober rekening mee dat het lichaam van Van der Heyden in stukken zou zijn gesneden in een loods in Steenbergen na een (roof)moord. Op zaterdag 5 oktober werden in Nederland een 39-jarige vrouw en haar 18-jarige dochter uit Steenbergen als verdachten aangehouden. Zij werden vastgezet en zijn op woensdag 23 oktober door de Raadkamer 90 dagen in voorlopige hechtenis genomen. Afgelopen juli werd in België ook een vrouw aangehouden, zij zit daar nog vast.

Buurtonderzoek