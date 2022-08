Bellende man meldt zich na moord op zoon (19) Limburgse schoenenmagnaat

xavier durlingerIn het onderzoek naar de dood van de 19-jarige Xavier Durlinger uit Sittard heeft zich woensdag een man gemeld, naar wie de politie op zoek was. Xavier werd op 12 mei als vermist opgegeven en op 19 mei dood gevonden op De Kollenberg in Sittard.

Hij was door een misdrijf om het leven gekomen. Woensdag verspreidde de politie een video waarop een bellende man in de Putstraat in Sittard te zien is. De politie vroeg mensen die de man kennen te laten weten wie hij is of waar hij woont. Na korte tijd meldde de man zichzelf, maakte de politie bekend.

De politie heeft de video in verband met de privacy van de man weer verwijderd. Een woordvoerder van de politie wilde woensdag niet zeggen of de man als getuige of verdachte beschouwd wordt.

In deze zaak werd eerder de 19-jarige Luca M. opgepakt, maar de raadkamer van de rechtbank in Maastricht stelde deze verdachte op 16 juni op vrije voeten. Volgens de raadkamer waren er geen zwaarwegende redenen om M. langer vast te houden.

Het Openbaar Ministerie verdacht de ook uit Sittard afkomstige Luca M. van moord danwel doodslag. Het is niet bekend of de man nog als verdachte geldt. Hij zou een hoogopgelopen conflict hebben gehad met Xavier.

Stille tocht

In Sittard werd daags na de moord een stille tocht gehouden voor de tiener. In deze plaats heerst grote verslagenheid. Veel mensen kenden Xavier. Niet alleen vanwege zijn familie, die een groot schoenenbedrijf runt, maar ook omdat hij zelf een grote vriendenkring had. ,,Xavier was een zorgzaam persoon. Met een heel groot hart. Hij stond altijd voor iedereen klaar”, zei de organisator van de stille tocht, Tunezi Samir, eerder tegen deze site.

Samir leerde Xavier zo’n vijf jaar geleden kennen via een gemeenschappelijke vriend. ,,De klik was er meteen, we konden goed met elkaar opschieten. Sindsdien is er een broederschap ontstaan.” De vriendschap tussen de twee was zo innig dat ze elkaar als broers zagen, zegt Samir. ,,Hij was mijn bonusbroertje. Een echte, loyale vriend.”

Xavier stond nog in de bloei van zijn leven, schreef een vriendin op Facebook. ‘Een jongen die bekend stond bij iedereen als een zachtaardige jongen, een jongen die alles met je zou delen, een jongen die nog een heel toekomst voor z’n ogen had. Een jongen die op deze verschrikkelijke manier van zijn leven is ontnomen, een kind die niet meer terugkeert bij z’n moeder’, schrijft Fatna Tamoh. ‘We need justice for Xavier Durlinger.’

