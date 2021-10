Belinda kreeg door nieuwe nier haar leven terug, maar corona houdt haar in de houdgreep

Drukke avondspits door ongelukken en weekendjes weg

8 oktober Het is vanmiddag en -avond druk op de weg. De ANWB telde op het hoogtepunt, omstreeks 16.45 uur, in totaal 648 kilometer file, goed voor een tweede plek in de lijst van drukste spitsen dit jaar, aldus een woordvoerder.