Belgische topviroloog: ‘Hopen dat jullie hiermee de paasvakantie halen’

belgische topviroloog ‘Nederland ontkomt niet aan mondkapjes­plicht om lockdown te voorkomen’

29 juli Het Nederlandse kabinet wil vooralsnog niet aan een landelijke mondkapjesplicht in de openbare ruimte. Maar op drukke plaatsen zal ons land toch voor een verplichting gaan kiezen, voorspelt de Belgische viroloog Marc Van Ranst. ,,We vragen mensen niet een steen van tien kilo om hun nek te dragen, het is maar een mondkapje.‘’