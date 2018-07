Belgische terrorismeverdachte aangehouden in Schiedam

Plastisch chirurgen waarschu­wen voor 'dodelijke' bilvergro­ting

16:21 Nederlandse plastisch chirurgen waarschuwen voor vetinjecties in de billen, ook wel bekend als de 'Brazilian Butt Lift' (BBL). Het sterftecijfer onder mensen die de behandeling hebben ondergaan, is 1 op de 3000. ,,Dat is de verhouding op basis van sterfgevallen wereldwijd'', zegt woordvoerder Rein Croll.