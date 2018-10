Belgische justitie: Masmeijer had allang in de cel moeten zitten

Oud-showmaster Frank Masmeijer had eigenlijk allang achter tralies kunnen en moeten zitten. Dat stelt Justitie in België. Masmeijer werd eergisteren onverwachts in Breda gearresteerd vanwege het feit dat hij een jaar geleden in België tot acht jaar cel werd veroordeeld vanwege cocaïnesmokkel. Sindsdien had de vroegere tv-coryfee zich niet meer bij onze zuiderburen laten zien.

Masmeijer kreeg in oktober 2017 bij zijn veroordeling ook te horen dat hij per direct aan zijn celstraf moest beginnen. Hij was echter niet bij de uitspraak aanwezig en bleef in Nederland. Masmeijer - die altijd beweerd heeft onschuldig te zijn - was ondertussen in hoger beroep gegaan tegen zijn veroordeling.

Omdat hij geen geheim maakte van zijn verblijfplaats en zijn hoger beroep nog behandeld moest worden, liet de Belgische justitie hem lange tijd met rust. ,,Maar feitelijk had hij allang moeten vastzitten”, zegt Kristof Aerts, woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Antwerpen. ,,Hij had zich bij wijze van spreken ook zelf vier maanden geleden kunnen melden.’’

Te gortig

Nadat Masmeijer afgelopen zomer feestvierend in Spanje werd gesignaleerd, werd het justitie in België te gortig, bevestigt Aerts. Ook ontstond de vrees dat Masmeijer zou onderduiken. Sinds begin oktober stond hij daarom internationaal gesignaleerd, wat wil zeggen dat hij op verzoek van België overal aangehouden kon worden. En dat gebeurde dinsdag in een Van der Valk-restaurant in Breda.

De rechtbank in Amsterdam behandelt vanmiddag de vraag of Masmeijer blijft vastzitten totdat het Belgische verzoek wordt behandeld om hem over te leveren aan onze zuiderburen, zegt zijn advocaat Geert-Jan Knoops. Het bevreemdt Knoops dat Masmeijer nu ineens is opgepakt. ,,Wat heeft dit voor zin? Hij hield zich niet verborgen, hij beweegt zich open en bloot door Nederland, hij heeft een vaste verblijfplaats, er was geen enkele reden om aan te nemen dat hij op de vlucht zou slaan en de behandeling van zijn hoger beroep begint al over enkele weken.’’

