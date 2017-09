Quote Ik neem natuurlijk niet alle slechte Hollandse kenmerken over Hij heeft, sinds hij zeven jaar geleden bij NRC begon, nogal wat over het onderwerp 'Nederland versus België' nagedacht, gedebatteerd en geschreven. En het verschil tussen de landen laat zich uiteindelijk het best in één zin samenvatten. ,,België is erotiek en Nederland is harde porno.''



Wat hij vooral figuurlijk bedoelt, natuurlijk. ,,Hier moet alles scherp. Als mensen met elkaar discussiëren dan is het of zo óf zo. Neem het zwartepietendebat. Daar is weinig ruimte voor - sorry - vijftig tinten grijs. Terwijl Vlamingen een debat kunnen beëindigen met de vaststelling dat beide partijen een beetje gelijk hebben.''



Nederlanders mogen dat samenvattende zinnetje ook wel een tikje letterlijk nemen, want zijn ervaring: flirten is taboe. ,,Ik wilde in het begin nog wel eens opmerkingen tegen vrouwelijke collega's maken in de trant van: wauw, die broek staat je goed. Tot men zei: Peter, dat wordt niet gewaardeerd. Dus dat doe ik niet meer.''

Verbazingwekkend

In zijn nieuwe boek Ik zou zo graag van jullie houden verklapt hij dat hij binnenkort de laatste stap naar het Nederlanderschap zet: hij laat zich naturaliseren, zodat hij voortaan ook voor het parlement stemmen mag. En dat voornemen wekt nogal wat verbazing, wat hem op zijn beurt weer verrast, zo vertelt hij tijdens een best Hollandse cafélunch (geen wijn, één lunchgerecht, rekening onder de 30 euro).

,,Jullie staan wel eens als arrogant te boek, maar die verbaasde reacties op mijn besluit duiden juist op zelfonderschatting. Ik heb een tijd in Amerika gewoond, en Amerikanen zouden applaudisseren als iemand Amerikaan wil worden.'' Er is, naast de vermeende eigendunk, volgens hem wel meer wat niet helemaal aan die vaak beschreven 'Hollandse volksaard' klopt.

Om maar eens met 'tolerant' te beginnen. ,,Ik heb weleens het idee dat jullie vooral tolerant zijn voor mensen die het met jullie eens zijn. Neem het homohuwelijk. Ben ik groot voorstander van en toch kan ik me voorstellen dat mensen om religieuze redenen tegen zijn. Maar o wee als ik dat in progressief Amsterdam te berde breng. Dan ben ik opeens een achterlijke lul.''

Het tweede cliché over Holland: vooruitstrevend. ,,Op sommige gebieden is Nederland natuurlijk nog steeds heel progressief; bijvoorbeeld over zo'n onderwerp als het zelfverkozen levenseinde. Maar dit land loopt echt niet meer voorop als het om het onderwijssysteem gaat, of de gezondheidszorg.''

Een andere karaktertrek: nuchter. ,,Ik kijk nog steeds met verbijstering toe hoe jullie die zogenaamde nuchterheid op zoiets als Koningsdag totáál loslaten. Maar het is wel een gecontroleerd loslaten, hé. Tussen zeven uur 's ochtends en elf uur 's avonds. Daarna is het direct voorbij.''

Goed georganiseerd, ook zoiets. ,,Natuurlijk loopt hier van alles fantastisch. Veel beter dan in België. Maar het is ook wel eens een puinhoop. Bij de Belastingdienst. Bij het ministerie van Justitie. In Brabant waar de overheid grip verliest op de georganiseerde drugscriminaliteit.''

En dan: geëmancipeerd. ,,Vlamingen koesteren het idee dat alle Nederlandse vrouwen Neelie Kroes zijn. Maar feit is dat vrouwen hier minder werken dan Vlaamse vrouwen, en dat er in Nederland ook minder vrouwen in het parlement zitten dan in België. Ook dat beeld verdient bijstelling.''

Nu ben ik benieuwd. Wat zijn Nederlanders dan wél?

,,Ik zeg niet dat het bekende beeld helemaal niet klopt, alleen dat het nuance verdient. Het klopt voor, laten we zeggen, 80 procent.''

U kiest bewust voor het Nederlanderschap, maar ik kreeg op tv altijd de indruk dat u van de rol van 'verbaasde Belg in Nederland' genoot.

,,Ik zal weldra officieel Nederlander zijn, maar België zit natuurlijk in mijn hart, dus ik zie mezelf eerder als een 'duale persoonlijkheid'. En dat vind ik mooi. Een beetje tussen beide landen in staan. Men vraagt mij hier bijvoorbeeld om de Belgische politiek te duiden, en in België mag ik uitleggen waarom de Nederlandse formatie zo lang duurt.''

Wat me opvalt in uw boek: u vindt Rutte niks.

,,Ik had in het begin nogal een weerstand tegen deze 'man zonder eigenschappen', maar ik kijk er inmiddels anders naar. Rutte heeft wel dit kabinet naar de eindstreep getrokken en ingrijpende hervormingen als de beperking van de hypotheekrenteaftrek doorgevoerd. Dus misschien is dat Ruttiaanse soms nuttig: jezelf niet te veel profileren.''

Nu klinkt het alsof u zelf een beetje meer Rutte zou willen zijn.

,,Ik heb de fout begaan die veel Vlamingen begaan als ze in Nederland arriveren. Die denken: hier gaat alles recht voor zijn raap, dus ik ga ook even recht voor zijn raap zijn. Ik zette in het begin in een mail even puntig op een rij wat ik allemaal slecht vond aan mijn krant, en dat was niet handig. Ik houd me tegenwoordig in.''

Hoeveel weet u van Nederland als u de Amsterdamse grachtengordel niet uitkomt?