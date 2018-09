Beledigingen aan adres advocaat Roethof voor verdediging Jos Brech

Advocaat Gerald Roethof krijgt via internet beledigingen naar het hoofd omdat hij de verdediging van Jos Brech op zich heeft genomen. ,,Als iemand in Nederland een advocaat nodig heeft, is het deze meneer'', zegt de 45-jarige Roethof over zijn cliënt, die verdacht wordt van de gewelddadige dood van Nicky Verstappen.

Roethof laat zich door de negatieve reacties niet afschrikken. ,, Als ik iemand niet zou bijstaan uit angst voor vervelende sentimenten of een negatieve kijk van het publiek, dan zou ik geen knip voor de neus waard zijn.’’ De reacties komen vooral via internet. ,,Mensen komen niet meer naar je toe, maar mailen je. Nee, geen bedreigingen, wel beledigingen.''

Brech zit in beperkingen en dus mag zijn raadsman vrijwel niets zeggen. Daardoor komt volgens de raadsman nu een eenzijdig beeld naar buiten. ,,Ik wil het van mijn cliënt geschetste beeld in proportie brengen. Een zaak heeft altijd twee kanten. Op dit moment heeft u pas één kant van de zaak gehoord en mag ik u niks vertellen over de andere kant’’, zei Roethof eerder deze week.

Behandeld als een terrorist

Volgens de advocaat moeten 'twee kanten' van de zaak belicht worden, maar is dat op dit moment onmogelijk. Hij mag zelfs niet zeggen hoe Brech eraan toe is en of hij bereid is te praten. ,,Over het algemeen kan ik vertellen dat het niemand in de koude kleren gaat zitten als je behandeld wordt als een terrorist.'' Vanochtend deed Roethof zijn beklag over het spreekverbod.

De jurist, wiens kantoor werd ‘gebeld om hem bij te staan’, staat ondanks de negativiteit en de beledigingen klaar voor zijn cliënt. Of de beperkingen nu worden opgeheven of niet. ,,Er staat veel op het spel voor het Openbaar Ministerie, dus ik verwacht dat er veel gehoord wordt. Daar probeer ik zelf bij te zijn ja, of anders goede collega’s. Hij zal niet alleen zijn.''