‘Beledigende’ carnavalsoptocht in Vlaamse Aalst zonder problemen verlopen

De omstreden carnavalsoptocht in het Vlaamse Aalst is vandaag zonder incidenten verlopen, maar heeft wel tot felle internationale reacties geleid. De burgemeester was niet ingegaan op oproepen vanuit onder meer Israël om de optocht te verbieden, vanwege de aanwezigheid van als antisemitisch beoordeelde praalwagens.

Diverse wagens voerden, net als vorig jaar, karikaturen van orthodoxe joden mee, poppen met grote neuzen en zwarte pijpenkrullen. En net als vorig jaar leidde dat tot een felle polemiek vooraf. Unesco schrapte zelfs de in 2010 verleende erkenning van het Aalster carnaval als ‘immaterieel cultureel erfgoed’.

De Belgische premier Sophie Wilmès zei zondag dat de optocht ‘afbreuk doet aan onze waarden en de reputatie van ons land’. Maar zij benadrukte ook de vrijheid om te bekritiseren, te blasfemeren en te karikaturiseren". Het is volgens haar aan de justitie om te beoordelen of hierbij in Aalst wettelijke grenzen zijn overschreden.

Eerder spraken de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Katz en joodse organisaties er schande van en vroegen ze een verbod. Het American Jewish Committee noemde het zondag een groteske vertoning van antisemitische haat en riep de EU op om België te veroordelen.

‘Humor’

Maar burgemeester Christoph d'Haese van Aalst was daarvoor niet te vinden. Hij noemde zondag het carnaval in Aalst ‘een feest van de vrijheid van meningsuiting’. Het is traditie in Aalst om bevolkingsgroepen te kijk te zetten. Er waren er praalwagens die de draak staken met allochtonen, transgenders, klimaatactivisten of de katholieke kerk. Geen bevolkingsgroep is heilig. ‘Humor is vaak scherp’, aldus d'Haese, die zei ‘geen burgemeester van censuur te willen zijn’.

Carnavalsgroep De Zwiejtollekes had zijn wagen wel aangepast. De joodse figuren maakten nu samen met andere groepen deel uit van een soort schietkraam. ‘We laten zien dat we met iedereen kunnen opschieten maar ons niet laten doen. Met schietschijven op ons kostuum maken we ook van onszelf een mikpunt.’ Maar er was ook een grote joodse figuur te zien met opmerkelijk lange tenen.

