BelastingTelefoon bij meer dan helft van de vragen in de fout

Mysteryshoppers van de Consumentenbond legden in twee onderzoeken steeds vijf vragen voor aan telkens tien medewerkers van de BelastingTelefoon. Opvallend is dat de hulplijn de mist in ging bij vragen die in 2016 en 2017 óók al slecht werden beantwoord. Zo beantwoordden de medewerkers een vraag over recht op alleenstaande-ouderenkorting in bijna alle gevallen fout. Mensen die de korting daardoor mislopen, kunnen voor 876 euro het schip ingaan.