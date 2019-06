‘Belastingdienst zet klokkenluider toeslagenaffaire op non-actief’

Oranjevrou­wen tegen Japan en Bobbi Eden in de Ochtend Show to go

24 juni In de Ochtend Show to go van dinsdag 25 juni gaat het over de wedstrijd van de dag: de Oranjeleeuwinnen staan lijnrecht tegenover het sterke Japan. Keeper van Jong Oranje Jennifer Vreugdenhil kijkt alvast vooruit naar de wedstrijd. Verslaggever Hidde van Warmerdam is live is het Franse Rennes, waar het morgen allemaal moet gebeuren. Samen met voetbaljournalist Diana Kuip worden de kansen besproken.