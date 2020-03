Belangenclub sleept Staat voor rechter, eist verbod uitrol 5G

Aanwijzingen

In de door advocatenkantoor Boels Zanders Advocaten opgestelde dagvaarding stelt Stop5GNL dat ‘door of namens de Staat onvoldoende (deugdelijk) wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar de (schadelijke) gezondheidseffecten, terwijl uit vele onafhankelijke wetenschappelijke studies overtuigende aanwijzingen blijken voor ernstige en blijvende gezondheidsschade’. De stichting eist daarom een verbod om 5G verder uit te rollen ‘totdat naar de beste wetenschappelijke inzichten is aangetoond dat daardoor met zekerheid geen onherstelbare schade wordt veroorzaakt’.



De rechtszaak is het nieuwste hoofdstuk in de steeds fellere strijd van activisten tegen 5G. Afgelopen september vond een eerste landelijke demonstratie tegen 5G plaats, die circa duizend actievoerders op de been bracht. Op 25 januari liepen honderden actievoerders in een ‘Mars tegen 5G’ naar de Dam. Ze droegen spandoeken met teksten als ‘Save our Home, Stop 5G’ en ‘Asbest van de 21e eeuw'. Providers luidden vorige week de noodklok nu bezorgde burgers in steeds meer gemeenten uit angst voor 5G in het geweer komen tegen tegen de komst van mobiele masten.