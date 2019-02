Belagers van agent Jip komen ermee weg: kentekens niet genoteerd

Vijf artsen beantwoor­den alle vragen over kanker

12:10 Wereldkankerdag is het moment om stil te staan bij de bijna 120.000 mensen die jaarlijks slecht nieuws krijgen van de dokter. Vijf artsen van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven beantwoorden vandaag alle vragen over kanker. Dat gebeurt via een live-verbinding op deze website.