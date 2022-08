Beknelling in zwembad is niet slechts incident: ‘Besef dat zwemmen altijd risico’s kent’

Nee, het is niet zo dat je van de ene kant van het zwembad naar de andere wordt gezogen door de pomp die het water naar een waterval, glijbaan of naar het zuiveringssysteem brengt. Er is ook geen sprake van een sterke onderstroom, zoals soms in zee. Maar als je met een waterinlaat speelt, er per ongeluk tegenaan leunt of er met je haar in verstrikt raakt, dan kan het vreselijk misgaan, zegt Mark Koudijs die voor zijn werk zwembaden inspecteert.