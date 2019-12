Bekir E. 14 jaar de cel in voor ‘liquidatie’ van Humeyra (16), familie woest

LIVE TWITTERBijna een jaar nadat hij op een school in Rotterdam de 16-jarige Humeyra doodschoot, heeft Bekir E. vandaag te horen gekregen dat hij veertien jaar de cel in moet. Ook krijgt hij tbs met dwangverpleging. De familie van het meisje is razend.

Volgens de rechter is er onvoldoende bewijs voor moord. Bekir is veroordeeld voor doodslag. Justitie ging wel uit van moord en eiste een maand geleden 20 jaar cel en tbs tegen de 32-jarige Bekir. Het OM noemde de dood van de tiener een pure liquidatie.



Er is groot verschil tussen de maximale straf voor moord en doodslag. De rechtbank realiseert zich dat ‘dit onrechtvaardig voelt voor nabestaanden'. De schadeclaims van de nabestaanden worden wel toegewezen.

Familie en vrienden van Humeyra zijn vandaag massaal aanwezig. Er is na de uitspraak veel woede en emotie op tribune. Er wordt gehuild, op de ramen geslagen en geschreeuwd. Enkele familieleden zijn naar beneden gestormd om de zaal al vechtend binnen te dringen. De beveiliging probeert iedereen te kalmeren.

Tragische climax

Over vijf dagen is het een jaar geleden dat Bekir met zeven gerichte schoten in de fietsenstalling van het Design College in Rotterdam de 16-jarige Humeyra doodschoot. De tragische climax van een periode waarin hij het meisje met wie hij een korte affaire had, hevig stalkte en bedreigde. Pas na de moord ontdekten politie en justitie dat ze dat veel serieuzer hadden moeten nemen en dat er veel fouten zijn gemaakt. Humeyra had meer dan eens bij de politie om hulp en bescherming gevraagd, maar daar werd te weinig mee gedaan.

Bekir gaf een maand geleden tijdens de rechtszaak blijk van zeer weinig zelfinzicht. In grote lijnen komt zijn verhaal erop neer dat het haar schuld is dat het zo uit de hand is gelopen. Zíj zou hebben gelogen over haar leeftijd waardoor hij voor pedofiel werd uitgemaakt. Ook zouden Humeyra en een andere ex van Bekir hebben samengespannen om hem achter tralies te krijgen. Toch wilde hij haar niet doodschieten, zegt Bekir. Dat zou hij in een opwelling gedaan hebben toen hij wilde praten en zij wegrende.

Justitie doet dat allemaal af als onzin (de andere ex van Bekir heeft verklaard dat ze Humeyra helemaal niet kende) en wil Bekir voor moord achter de tralies hebben. Bekir is verminderd toerekeningsvatbaar. Volgens zijn advocaat is hij helemaal ontoerekeningsvatbaar.

Medeverdachte

Een tweede verdachte die terecht staat, Mohammed al-M., wordt vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord. ,,Meer dan dat hij in de auto zat, is er niet,” aldus de officier van justitie eerder. Hij wordt wel veroordeeld voor stalken van een andere vrouw, maar dat staat los van deze zaak.

Volg de rechtszaak op de voet via verslaggever Victor Schildkamp:

Volledig scherm Bekir E., verdachte in de moordzaak van Humeyra. © AD

Volledig scherm Advocaat Nelleke Stolk en de familie arriveren bij de rechtbank voor de zaak tegen Bekir E. © ANP