Bekijk jij de duizenden foto's op je telefoon nog wel eens?

We maken tegenwoordig aan de lopende band foto's. Maar het viel internetondernemers Jeffrey Dorrestijn en Uri Roos op dat we de meeste nooit meer bekijken. Daarom begonnen zij de start-up Klikkie: gebruikers krijgen iedere maand tien foto's afgedrukt in de bus. En met succes. Vandaag breidde het Nederlandse bedrijf uit naar België.

Wie een abonnement op Klikkie heeft, kan iedere maand vanaf zijn telefoon tien van zijn favoriete foto's uploaden op zijn profiel. Die worden automatisch gecontroleerd, bewerkt, op hoge kwaliteit afgedrukt en in een mooie envelop met de post naar je opgestuurd. ,, Het viel ons op dat we duizenden foto's op onze telefoon hebben, maar ze eigenlijk nooit aanklikken", legt Dorrestijn uit. Weinig mensen nemen nog de moeite om hun foto's uit te zoeken. Laat staan om ze af te drukken. ,,Dat probleem bleek voor veel mensen herkenbaar. Daarom zijn we met Klikkie gestart." Het is een dienst die ouderwets oogt. Want je laat mensen betalen voor het met de post ontvangen van afgedrukte foto's, namelijk één grote foto van 20 bij 15 centimeter, drie van standaardformaat, drie kleinere en één fotostrip van drie fotootjes. Maar het concept blijkt een schot in de roos.

Roos en Dorrestijn lanceerden Klikkie in oktober 2017. Nu, precies een jaar later, hebben ze tien mensen in vast dienst en breiden ze uit naar België. ,,De groei is echt enorm", vertelt Dorrestijn trots. Dankzij de groei lukte het de ondernemers om ruim een half miljoen euro op te halen aan investeringen, waarmee hun stap naar de zuiderburen realiteit kon worden.

Nostalgie