Bekijk hier alle uitslagen

Coronavirus LIVE | Boris Johnson roemt mijlpaal van 25 miljoen coronaprik­ken, RIVM meldt 5974 positieve testen

17:13 Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is nu 1992. Dat zijn er 45 minder dan dinsdag, toen er 2037 mensen wegens Covid-19 waren opgenomen. Er liggen nu 568 mensen op een intensive care, 18 minder dan een dag eerder. Acht weken na de eerste toegediende vaccinatie is het effect van vaccinatie in de verpleeghuizen duidelijk zichtbaar, zegt het RIVM. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.