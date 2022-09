Bekende multimiljonair (32) scheurt met 250 km/u over de A28 en is Lamborghini kwijt

Met 250 kilometer per uur scheurde multimiljonair Chahid Charrak zaterdagavond in zijn Lamborghini over de A28. Dat kwam de 32-jarige man uit Zeewolde duur te staan. Hij raakte zowel zijn rijbewijs als zijn goudkleurige wagen kwijt.

Charrak, online bekend als ‘Dutch Performante’, zoefde over het asfalt tussen Assen en Beilen en werd daar gestopt door de politie. Na de wettelijke correcties bleef er een snelheidsovertreding van 96 kilometer per uur over. En dus moest de steenrijke ondernemer zijn rijbewijs inleveren.

Als kind haalde Charrak alleen zijn veterstrikdiploma. Tegenwoordig is hij eigenaar van zes bedrijven in de sanitair- en tegelbranche, rijdt hij in een gouden Lamborghini en woont in grote villa. Zijn YouTube-video’s worden wekelijks honderdduizend keer bekeken.

‘Eigen schuld, dikke bult’

Het innemen van het rijbewijs bleek makkelijker gezegd dan gedacht, want Charrak had zijn roze pasje niet op zak. Daarom namen agenten zijn Lamborghini in beslag. ‘Tsja, kan gebeuren’, schrijft Charrak op Instagram.

De Zeewoldenaar zag hoe zijn peperdure sportwagen met een berger werd afgevoerd. ,,Nou, daar staan we dan op straat”, vertelde hij ogenschijnlijk laconiek aan zijn Instagram-volgers.

,,Eigen schuld, dikke bult. Had ik m’n rijbewijs maar bij me moeten hebben”, vervolgde hij. Even later werd Charrak opgehaald door zijn vader.

Wagen van drie ton

Charrak krijgt de auto terug zodra het rijbewijs is ontvangen. De politie verwacht dat dit, gezien de waarde van het voertuig, niet lang zal duren. Aan de Lamborghini Huracán Perfomante hangt namelijk een prijskaartje van zo’n 322.000 euro.

Uiteindelijk beslist de officier van justitie over de straf.

Volledig scherm Chahid Charrak uit Zeewolde is als een kind zo blij met zijn gouden Lamborghini. © Foto Freddy Schinkel

