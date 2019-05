Begin mei én in Limburg ligt er sneeuw

In Limburg keken ze vanochtend vreemd op: in verschillende delen is een laagje sneeuw gevallen. ,,Trek je winterjas maar uit de kast. Het is op veel plekken in het land tamelijk koud.”

Het is even slikken als je je verheugt op de lente en dan wakker wordt met sneeuw. Het overkwam Limburgers woonachtig rond Vaals ,,Het is een laagje van 2 tot 3 centimer", schat Diana Woei van Weerplaza. In elk geval genoeg om wegen, weilanden, terrassen en (speel)tuinen wit te kleuren.

Hoe uniek sneeuwval begin mei ook lijkt, het is het niet, vertelt de weervrouw. In 2013, op 23 mei, viel er nog natte sneeuw in Limburg. En in 1957 viel op 5 mei 15 centimeter op de Vaalserberg. ,,Uniek is het niet, maar het is wel bijzonder.

De weerdienst voorspelde al mogelijke lichte sneeuwval in een deel van Limburg. Ook in de Ardennen en het middelgebergte van Duitsland is behoorlijk wat sneeuw gevallen. De verwachting is dat het winterse karakter nog wel een paar dagen aanhoudt.

Regenachtig

De rest van ons land moet het vandaag vooral doen met regen. Her en der gaan die buien wel gepaard met hagel, onweer en flinke weerstoten. Warm en zonnig is het allerminst: tijdens de buien komt de temperatuur niet veel hoger dan 5 graden. Heel af en toe - tussen de buien door - schijnt het zonnetje en loopt het kwik op naar 9 tot 10 graden.

Wie vanavond naar de Dam in Amsterdam of de Waalsdorpervlakte in Den Haag gaat voor Dodenherdenking, kan dus zich maar maar beter warm aankleden, adviseert Woei. Ondanks de koude temperatuur heeft ze wel een lichtpuntje: vlak voor voor 20.00 uur, als in Amsterdam en op de Waalsdorpervlakte in Den Haag twee minuten stilte wordt gehouden, stopt het met regenen. ,,Op de meeste plekken zal het vanavond droog en helder worden. Maar houd er wel rekening mee: met 6 tot 8 graden is het echt koud.”