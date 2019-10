Been kwijt na horroravond op kermis: vrienden zamelen geld in voor zwaargewonde Marco

Crisis Haags stadsbe­stuur en Kinky Boots in De Ochtend Show to go

2 oktober Hoe moet het verder nu het Haagse college is gevallen? Vandaag was er een spoeddebat vanwege het corruptieonderzoek naar twee Haagse wethouders. Zij zouden tegen betaling vergunningen hebben verleend aan bedrijven. Verslaggever Maaike Kraaijeveld van AD Haagsche Courant bespreekt het laatste nieuws morgenochtend in De Ochtend Show to go.