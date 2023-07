Beekse Bergen verwelkomt vier leeuwenwelpjes: ‘Iconisch, voor het eerst in zes jaar’

met videoIn Safaripark Beekse Bergen in het Brabantse Hilvarenbeek zijn twee weken geleden vier gezonde Afrikaanse leeuwenwelpjes geboren. Het is het eerste nestje leeuwen in zes jaar voor de dierentuin in Hilvarenbeek. Wat het geslacht is van de jonge diertjes, is nog niet bekend.

De welpjes werden in de nacht van 11 op 12 juli geboren en verblijven sindsdien in het nestje bij hun moeder. Na een zwangerschap van ongeveer drieënhalve maand werden vijf leeuwtjes geboren. ‘Het vijfde welpje heeft het helaas niet gehaald. We zien wel vaker dat dit gebeurt’, legt verzorger Mariska Verweij-van Dijk uit in een persbericht.

Vijfde welpje overleden

In de natuur is het overlijden van een pasgeboren dier normaler dan bij mensen, zegt ze: ‘De leeuw heeft vier tepels en zodra ze worden geboren, barst de strijd los om de tepels. Het komt weleens voor dat de vijfde overleeft, maar de kans is groot dat de vijfde dan achterblijft in de groei en het uiteindelijk niet haalt. Treurig, maar zo gaat dat nu eenmaal. We zijn erg blij dat het met de vier andere welpen erg goed gaat.’

De welpjes werden blind geboren en openden pas na tien dagen hun ogen. Ze lopen vanaf hun derde levensweek steviger op hun pootjes en ontdekken dan de wereld om hen heen. Volgende week krijgen de leeuwtjes een eerste medische check. ‘Dan wordt duidelijk wat het geslacht is van de jonge diertjes’, aldus Vermeij. Pas na een jaar verdwijnen de stipjes op hun vacht en worden bij de mannetjes de manen zichtbaar.

Kwetsbare soort

Leeuwen in het wild hebben de status ‘kwetsbaar’, wat betekent dat de roofdieren in de toekomst waarschijnlijk uitsterven als ze niet goed worden beschermd. Zo verdwijnt in Afrika steeds meer leefgebied. Het Hilvarenbeekse safaripark doet daarom mee aan programma’s die voor een ‘gezonde reservepopulatie’ moeten zorgen. De geboorte van de jonge welpjes draagt volgens de dierentuin bij aan de toekomst van de leeuw.

Bezoekers van het park moeten nog even geduld hebben, want de welpjes blijven voorlopig binnen en zijn dus nog niet te bewonderen. De diertjes werden geboren in het verblijf op de route van de auto- en wandelsafari. Extra bijzonder: de dierentuin bestaat 55 jaar. ‘We zijn erg blij met deze iconische geboorte in dit jubileumjaar. Het is extra bijzonder dat we juist nu voor het eerst in zes jaar welpjes verwelkomen’, besluit Verweij.

