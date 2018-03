Bedreigingen aan adres boswachters gaven doorslag bij besluit tot bijvoeren

De opwinding over het lot van de grote grazers in het natuurgebied ontplofte afgelopen week. Terwijl deskundigen riepen dat bijvoeren de problemen alleen maar zou vergroten, doordat de populatie van de dieren ongewild zou toenemen, met meer afschot tot gevolg, namen actievoerders het heft in eigen hand en gooiden hooibalen over de hekken van het terrein. Boswachters die de actievoerders op de bon slingerden , omdat bijvoeren door het publiek bij wet verboden is, konden rekenen op een schrobbering. Er werden zelfs doodsbedreigingen geuit, waarvan een aantal per telefoon. ,,Als dit letterlijk vechtpartijen worden, waar doodsbedreigingen worden geuit, waar ben je dan mee bezig?", vraagt de Flevolandse commissaris zich af.

Dierenliefhebbers

Op social media schuwen zogenaamde dierenliefhebbers de vergelijking met de Tweede Wereldoorlog niet en maken ze de medewerkers van Staatsbosbeheer uit voor van alles en nog wat. De politie zoekt uit wie de bedreigingen hebben gedaan, maar volgens Verbeek is het moeilijk om anonieme bellers en bedreigers via Facebook aan te pakken. Gevraagd naar wat Verbeek zou doen als een stel notoire hardrijders op Facebook aangeeft 200 kilometer per uur te willen rijden, daarvoor een actie starten, de politie bedreigen en telefoonnummers op straat gooit, is het antwoord duidelijk. ,,Dan laat ik ze arresteren’’, antwoordt de commissaris. Verbeek laat weten bedreigers, mits traceerbaar, wel degelijk worden aangepakt.

'Duivels dilemma'

Verbeek: ,,Ik kan de veiligheid van de boswachters wel ambiëren te regelen, maar niet garanderen. En dan wordt het te gek. In dat geval kies ik voor de boswachters in plaats van de dieren. Een duivels dilemma, noemt Marco Zannoni van het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement het bij de NOS. ,,Ongewild beloon je op deze manier wat je juist afkeurt.’’ Nu is besloten om de veiligheid van de boswachter voorop te stellen, bestaat het risico dat actievoerders zich in de toekomst van dezelfde strategie gaan bedienen, meent Zannoni. Het is daarom zaak dat de daders worden aangepakt. ,, Als je zegt: fundamenteel wil ik het bijvoeren niet en het belangrijkste tegenargument is de veiligheid waarborgen, dan oogt het wel heel onveilig.’’

Zaak van de provincie

Provincie Flevoland zei deze week dat zij gaat over het beleid en dat Staatsbosbeheer slechts de uitvoerder van dit beleid is. ,,Als mensen iets te zeggen hebben over de Oostvaardersplassen, moeten ze zich richten tot Provinciale Staten’’, liet een woordvoerder weten. Hoewel men begrijpt dat de situatie vragen oproept, wil de provincie benadrukken dat er geen sprake is van dieren laten verhongeren en 'niets doen'.



Hoewel Staatsbosbeheer nog steeds geen voorstander van Verbeeks keuze is, gaf men als uitvoerende organisatie wel gehoor aan het verzoek van de provincie. ,,Het bijvoeren is onverstandig vanuit een ecologisch en dierenwelzijn perspectief. Het is onverstandig, dat vinden wij en ook andere experts", sprak een woordvoerder. ,,We snappen wel het argument van de provincie over de maatschappelijke onrust."