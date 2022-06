Bedreigde pedofiel mag na tbs niet terugkeren naar zijn stad: ‘Absurd, laat hen maar vertrekken’

Een 62-jarige zedendelinquent die zich in de jaren 80 en 90 aan verschillende kinderen vergreep in Nijmegen en Wijchen, mag niet terugkeren in de gemeente Nijmegen na beëindiging van zijn langdurige gedwongen tbs-behandeling.

Dit voor zijn eigen veiligheid en voor de gemoedsrust van de slachtoffers en hun familie.

Voor de rechtbank in Arnhem bleek vrijdag dat de reclassering inmiddels in overleg is met een woningbouwvereniging elders in het land over een geschikte woning. Die is er nog niet en het ging op de zitting vooral over de vraag wat er tot die tijd met de man moet gebeuren.

Twintig jaar gedwongen behandeling

De Nijmegenaar werd in 1999 onherroepelijk veroordeeld tot vier jaar cel en tbs met dwangverpleging voor seksueel misbruik van meerdere kinderen. Hij was al eerder voor soortgelijke feiten bestraft.

Aanvankelijk ging hij na zijn celstraf naar de tbs-kliniek in Groningen, maar op zijn verzoek werd hij overgeplaatst naar de Pompekliniek in Nijmegen. Na een gedwongen behandeling van ruim twintig jaar kon de man toewerken naar een voorwaardelijke beëindiging van de tbs. Dat betekent onder voorwaarden zelfstandig wonen.

Politie kan zijn veiligheid niet waarborgen

Tijdens zijn verlof begaf de man zich echter in straten waar slachtoffers wonen en plaatste hij berichten op Facebook. Mensen waren verbijsterd en boos.

Sommigen begonnen hem te bedreigen. Dat nam zodanige vormen aan dat de politie zijn veiligheid niet kan waarborgen. De man werd weer binnen de muren van de instelling gehaald in afwachting van een oplossing.

Vrijdag bleek dat die vooral gezocht wordt in een woning elders plus contact- en locatieverboden. Die gelden nu al. De man mag niet in de buurt komen van de slachtoffers en ze niet anderszins benaderen. Ook moet hij wegblijven van plekken waar kinderen komen, zoals speeltuinen en sportparken.

Dreigementen

De man zei akkoord te gaan, maar noemde het allemaal wel ‘absurd’. ,,Laat hen maar Nijmegen uitgaan”, sputterde hij in de richting van slachtoffers die in de zaal achter het glas zaten. Hij klaagde erover dat hij alweer vier maanden vastzit, alleen vanwege de dreigementen.

Maar volgens een van de slachtoffers en zijn familie zit hij helemaal niet vast. Bekenden zouden de tbs’er meermalen in supermarkten zijn tegengekomen. Verder zou hij zich gemengd hebben in hun discussies op Facebookpagina’s.

Geen spreekrecht slachtoffers

De zus van dat slachtoffer probeerde het de rechtbank te vertellen. Maar die wees erop dat er weliswaar een wetsvoorstel ligt om slachtoffers ook bij tbs-zaken spreekrecht te geven, maar dat dit nu nog geen praktijk is.

De officier van justitie noemde het een ‘ingewikkelde zaak’. Enerzijds zijn er mensen met heel veel leed en verdriet, zo zei ze, anderzijds is er deze man die afgestraft is en al heel lang in de tbs zit. Volgens zijn behandelaars is de tbs’er er klaar voor om terug te keren in de samenleving. Maar dan niet in de gemeente Nijmegen.

Tbs verlengen

De officier van justitie stelde voor de tbs met een jaar te verlengen en de beslissing over beëindiging van de dwangverpleging voor twee maanden aan te houden in de hoop dat er dan een woning is.

De advocaat van de tbs’er reageerde dat er dan wellicht nog steeds geen woonplek is. Hij pleitte voor de optie dat de man zolang in een woning binnen de Pompekliniek komt te wonen, in afwachting van de definitieve woning elders.

Toen de rechtbank zich terugtrok om hierover te overleggen, stond een slachtoffer achter in de zaal op en voelde hij even aan de deur in de glazen wand die de publieke tribune van de rest van de rechtszaal scheidt. Alsof hij op de man af wilde die hem als kind zo ernstig misbruikte.

Op slot

De deur bleek op slot te zitten. Even leek het erop dat hij een aanloop ging nemen om erdoorheen te breken. Maar hij besloot weg te lopen en achterin plaats te nemen.

De tbs’er zat ondertussen te mopperen tegen zijn behandelaar dat hij vindt dat de slachtoffers moeilijk doen. ,,Het is 37 jaar geleden. Ik ben helemaal klaar met die gasten. Het moet een keer afgelopen zijn.”

De rechtbank besloot uiteindelijk pas over twee weken een beslissing te nemen. Het kan zijn dat de dwangverpleging dan wordt beëindigd of dat de zaak alsnog wordt aangehouden. De tbs zal in ieder geval nog voortduren.