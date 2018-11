Bedreigde burgemeester Haarlem wil niet bij intocht Sint zijn door zware bewaking

Exotisch eendje dat landbouw beschadigt, mag niet worden afgescho­ten

13:47 In Zuid-Holland mag de smient, een kleine eend uit het arctisch gebied die ook in Nederland overwintert, voorlopig niet worden afgeschoten. Dat heeft de rechtbank in Den Haag besloten, melden Vogelbescherming Nederland en Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) vandaag.