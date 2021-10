Bedreigd en ondergedoken: ‘Veiligheidsdiensten lieten Nederlandse infiltrant aan zijn lot over’

Een Nederlandse man, die voor zowel de Amerikaanse CIA als de Nederlandse AIVD werkte, wordt bedreigd en is ondergedoken in Nederland. Hij klopte tevergeefs aan bij de AIVD voor hulp. De man was jarenlang diep geïnfiltreerd in een terroristisch netwerk.

De infiltrant heeft er onder meer voor gezorgd dat het brein achter de aanslag op Bali in 2002 werd opgespoord en gedood. Ook konden met zijn inlichtingen een IS-leider in Syrië en twee andere belangrijke terroristen worden geliquideerd, blijkt volgens de Volkskrant uit eigen onderzoek.



In 2003 kwam de man in contact met de CIA, die een gezamenlijke operatie opzette met de AIVD. De Nederlander wist de terroristische organisatie Jemaah Islamiyah binnen te komen, dat banden heeft met Al Qaida en verschillende aanslagen pleegde.



In 2005 slaagde de man erin om de locatie van Azahari Husin te achterhalen, waarna de Indonesische politie hem doodde. Azahari Husin was een van de meest gezochte terroristen van Azië. De infiltrant zou veelvuldig contact met de CIA hebben gehad en twee keer per jaar met de AIVD.

Amerikaanse drone

In 2007 kwam, na het afnemen van de dreiging in Indonesië, een eind aan zijn missie maar hij infiltreerde tussen 2016 en 2018 opnieuw na een aanslag in Jakarta waarbij een oud contact van hem direct betrokken was. Met de informatie die hij verstrekte kon een IS-leider in Syrië door een Amerikaanse drone worden gedood.



Een jaar na het beëindigen van zijn werkzaamheden, in 2019, begonnen de doodsbedreigingen. Een verzoek tot hulp aan de AIVD bleef onbeantwoord, waarna hij naar Nederland kwam en een advocaat inschakelde. Het toenmalige hoofd van de inlichtingendienst, Dick Schoof, gaf later aan dat de zaak intern zou worden besproken.

Hulp bij verhullen verleden

De AIVD meent dat de bedreigingen voortkomen uit zijn werk voor de CIA, tussen 2016 en 2018. Voorbijgaand aan het feit dat de dienst hem zelf in contact zou hebben gebracht met de Amerikanen, aldus de infiltrant. Hij diende een klacht in bij toezichthouder CTIVD. Die volgde echter de redenatie van de AIVD.



Wel is de commissie van mening dat de AIVD ‘zuiverder’ had kunnen handelen. Door niet op zijn hulpvraag te reageren is er ‘niet behoorlijk’ gehandeld. In reactie zegt de AIVD de wettelijke zorgplicht ‘zeer serieus te nemen, maar wil verder niets toelichten. Wel zou de man hulp zijn toegezegd bij het ‘verhullen’ van zijn verleden.



De voormalig infiltrant kan niet terugkeren naar Indonesië, heeft zijn bedrijf daar moeten staken en zit nu al anderhalf jaar met zijn gezin in een kamertje in Nederland. Vanwege zijn verleden is het lastig een nieuw leven hier op te bouwen, schrijft de krant. De CIA weigert elke vorm van contact en reageert niet op de zaak.

