Bedoeld als geintje, maar natspatten met jetski eindigde in de dood van Esmee (23)

video LIVE | Topimmuno­loog: Amerikanen moeten Thanksgi­ving overslaan

8:22 De Britse hoofdstad Londen neemt waarschijnlijk snel strengere maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Ook in Groot-Brittannië loopt het aantal nieuwe besmettingen per dag snel op. Duitsland zet zich inmiddels schrap voor een tweede besmettingsgolf. En in Amerika wordt Thanksgiving deze november een sobere bedoeling als het aan topimmunoloog Anthony Fauci ligt. Het laatste coronanieuws lees je in ons liveblog. Lees hier het liveblog van de afgelopen dagen terug.