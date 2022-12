Beantwoord 22 vragen over 2022 en maak kans op een all inclusive wintersportreis

Voor vergis­moord Beuningen veroordeel­de man knipt enkelband door en slaat op de vlucht

Een 33-jarige man die gisteren is veroordeeld tot twintig jaar celstraf voor zijn betrokkenheid bij de Beuningse vergismoord op klusjesman Mehmet Kilicsoy is op de vlucht nadat hij zijn enkelband had doorgeknipt. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie na berichtgeving van De Telegraaf. Het zou gaan om August D.

