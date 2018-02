'Be-la-che-lijk dat reizigers toeslag van 0 euro moeten kopen op Intercity direct'

Boycot

,,Wij roepen om dat te vertikken'', vervolgt Spithorst zijn betoog. ,,De reiziger is toch zeker niet het administratieve hulpje van de NS?'' vraagt hij zich hardop af. Reizigersorganisatie Rover doet de extra incheck af als 'een nutteloze handeling', maar steunt de boycot niet.



,,Het is een beetje omslachtig'', geeft NS-woordvoerder Erik Kroeze toe. ,,Maar wij willen juist voorkomen dat iemand per abuis niet langs het poortje gaat. Door altijd van reizigers te vragen om in te checken, voorkomen we juist verwarring.'' Of reizigers die niet inchecken een boete aan hun broek krijgen? ,,Formeel moet je een toeslag hebben, maar onze hoofdconducteurs zullen daar coulant mee omgaan. In principe worden er geen boetes uitgedeeld.''



NS kreeg in 2017 een boete voor het niet behalen van de doelstellingen in de spits op de hogesnelheidslijn tussen Amsterdam en Breda. Om reizigers tegemoet te komen mogen zij in de daluren gratis met de snelle trein. Zo komen de boetebedragen terug bij de reiziger. Omdat dit geld nog niet op is, wordt de periode dat treinreizigers buiten de spits gratis mogen reizen verlengd. In plaats van tot 28 februari, mogen treinreizigers nu nog tot en met zondag 8 april zonder toeslag te betalen met de Intercity direct tussen Rotterdam en Amsterdam.