BBB en VVD hekelen 'bemoeienis’ van Diederik Samsom, die Nederland adviseerde boeren verplicht uit te kopen

Nederland is door Diederik Samsom, die werkt voor de Europese Commissie, geadviseerd om een deel van de boeren te verplichten zich te laten uitkopen vanwege de stikstofcrisis. Diverse parlementariërs willen opheldering over de ‘bemoeienis’ van de voormalige PvdA-leider.

De NOS en onderzoeksplatform Follow the Money brachten de rol van Samsom naar buiten, na het inzien van documenten. Caroline van der Plas (BBB) vraagt samen met haar collega’s van VVD en JA21 de minister om een reactie op deze ‘vreemde bemoeienis’ van Diederik Samsom. ‘Hij is niet eens een gekozen volksvertegenwoordiger’, twittert ze. PVV-leider Geert Wilders is nog uitgesprokener: ‘Ongekozen PvdA-mastodont Diederik Samsom wil Nederland helemaal afbreken vanuit de Brusselse achterkamertjes. Wat verlang ik naar een #nexit.’

Ook CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik kondigde vanmiddag aan vragen te stellen. ,,Ik heb vaak gewaarschuwd voor Samsom, een milieuactivist nu op deze plek. Hij gaat niet over Milieu en Timmermans ook niet. Dat is een ander Directoraat-Generaal.” Dat staat onder leiding van de Litouwse Eurocommissaris Virginijus Sinkevicius,.

Voormalig PvdA-leider Samsom is kabinetschef van Eurocommissaris Frans Timmermans en had in die hoedanigheid afgelopen november een gesprek met topambtenaren van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). In dat gesprek zei hij over de stikstofproblemen dat ‘Nederland met de auto vol de vangrail is ingereden en dat bijsturen niet meer helpt’, zo berichtten Follow the money en de NOS. De neerslag van stikstof heeft zo’n impact op de natuur dat daardoor nauwelijks nieuwe wegen mogen worden aangelegd.

De Europese Commissie gaat niet over hóé een land de stikstofdoelen haalt, maar kan daarin wel adviseren. Samsom lijkt dat in dat gesprek ook gedaan te hebben. Hij wees er onder meer op dat de Europese Commissie ‘vrij streng’ is bij het beoordelen of vrijwillige uitkoopregelingen geen verboden staatssteun zijn. Er ligt er nu een ter goedkeuring in Brussel. Maar bij een verplichte uitkoop is de Commissie juist minder streng, zei Samsom. Daardoor kan Nederland in een verplichte regeling juist hogere bedragen bieden of gunstigere voorwaarden om te stoppen voor boeren. Volgens Samsom is er bij de Europese Commissie weinig ruimte voor uitstel of flexibiliteit.

Eurocommissaris Frans Timmermans wil in een reactie aan deze site benadrukken dat de Europese Commissie ‘niet aandringt’ op verplichte uitkoop van Nederlandse boeren. ,,Wel is gewezen op de gevolgen van mogelijke beleidskeuzen in relatie tot Europese wet- en regelgeving. Het is geheel aan Nederland voor welke oplossing vervolgens wordt gekozen.”

Het is ook niet zo dat Samsom bewust de Haagse ambtenaren heeft opgezocht om zijn mening te geven, zegt een bron bij de Europese Commissie. ,,Ambtenaren van LNV hebben de kabinetschef van de Nederlandse Eurocommissaris om een gesprek gevraagd terwijl ze bezig waren met het vormgeven van de regeling. Natuurlijk ga je daar geen nee tegen zeggen.”

Het evenmin ongewoon dat Nederlandse ambtenaren uit Den Haag bij hun landgenoten in Brussel advies vragen over onderwerpen die raken aan EU-beleid. ,,Dat is waarom het nuttig is om Nederlanders bij de instellingen in Brussel te hebben. Die kunnen helpen uitleggen hoe er hier wordt gedacht en waarom dat zo is. En desgevraagd informatie geven over verschillende opties. Besluiten zijn altijd aan de ministeries en de Tweede Kamer.” Het advies van Samsom is overigens niet opgevolgd.

Pikant is wel dat Samsom als PvdA-Kamerlid zelf in 2009 aan de wieg stond van de omstreden Programmatische Aanpak Stikstof dat later voor zoveel problemen zorgde: De hoogste bestuursrechter van ons land, de Raad van State, zette er in 2019 een dikke juridische streep doorheen: vergunningen voor projecten waarbij stikstof vrij zou komen werden volgens de rechter verleend op basis van beloften om in de toekomst aan natuurherstel te doen, en dat was te vaag. Stikstofuitstoot moet concreet worden gecompenseerd, anders geen vergunning. De voormalig PvdA leider adviseert dus nu over harde maatregelen die nodig zijn om beleid ongedaan te maken dat hijzelf in werking heeft gesteld.

Volgens ingewijden in Brussel is overheidssteun voor de uitkoop van boeren wel mogelijk, maar is er een verschil in de procedure als het om vrijwillige of verplichte uitkoop gaat. Verplichte uitkoop stuit mogelijk op minder zware juridische bezwaren volgens de Europese staatssteunregels.

Politiek gevoelig

Onteigening van boeren ligt in Den Haag politiek heel gevoelig. De BoerBurgerBeweging (BBB), die vorige week bij de Provinciale Statenverkiezingen als grote winnaar uit de bus kwam, peinst niet over medewerking, net als een groot deel van de Tweede Kamer. In het door stikstofminister Van der Wal ingezette beleid wordt verplichte uitkoop dan ook als allerlaatste optie gezien, maar volgens de Europese Commissie kan verplichte uitkoop juist een manier zijn om uit de crisis te komen.

