Baudet vlucht zaal uit om mogelijke dreiging in Arnhem, bijeenkomst stilgelegd

UPDATEPartijleider Thierry Baudet en Kamerlid Theo Hiddema zijn vanavond tijdens een partijbijeenkomst van Forum voor Democratie in Arnhem door de beveiliging uit de zaal gehaald. De bijeenkomst werd korte tijd stilgelegd, maar is inmiddels weer hervat. Volgens Hiddema komt Baudet niet meer terug het podium op. ,,Jullie zijn gegijzeld en mogen nu niet naar buiten”, zegt hij met een knipoog tegen het publiek. De politie komt in de loop van de avond met een verklaring.

De bijeenkomst is in de Parkzaal in Musis Sacrum, in het centrum van Arnhem. Terwijl er een filmpje werd afgespeeld werd Baudet weggetrokken, vermoedelijk door iemand van de beveiliging. Ook Hiddema werd opgeroepen om weg te gaan. ,,Er was informatie over een situatie die mogelijk bedreigend kon zijn voor Thierry Baudet en Theo Hiddema”, laat een woordvoerder van Forum aan deze site weten.

,,Daarom zijn ze op advies van onze beveiliging uit voorzorg uit de zaal vertrokken. Het publiek is op geen enkel moment in gevaar geweest. Wij zijn dankbaar voor ons uitstekende beveiligingsteam.” Volgens Dion Mebius, politiek verslaggever van De Volkskrant, vluchtte Baudet de zaal uit en riep daarbij ‘Theo!’. ,,Beveiliging was de hele avond al onrustig, ik stond ernaast”, twittert de journalist.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Politiehelikopter

De sfeer in de zaal is momenteel rustig, blijkt uit beelden op sociale media. Een band begon zelfs al snel met spelen. Wat er aan de hand was en wat de aard van de dreiging was, is niet bekend.

Er vliegt een politiehelikopter boven de binnenstad, maar een woordvoerder van de politie kon nog niet bevestigen of dat te maken heeft met de dreiging.

Het programma werd rond kwart voor tien ‘s avonds weer hervat. Vermoedelijk wordt zo nog duidelijk wat er aan de hand was.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

De POLICE24 vliegt ter ondersteuning van de politie in #Arnhem. Een politieke bijeenkomst in de stad is vanwege een veiligheidsrisico stilgelegd. Later meer. #politieheli Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.