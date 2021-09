Basisschoolleraar tevreden over baan, ondanks laag loon en hoge werkdruk

Zo’n 85 procent van het personeel in het primair onderwijs is (zeer) tevreden over zijn baan. De inhoud van hun werk, het type dienstverband (vaak vast) en de werkzekerheid zijn de belangrijkste pluspunten, staat in de Arbeidsmarktanalyse primair onderwijs 2021, die vandaag verschijnt. De meesters en juffen oordelen het minst positief over de beloning en de mogelijkheid om thuis te werken.