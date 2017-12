PollVOORHOUT - Ze zingen Engelse liedjes, doen Engelse spelletjes en versturen kaartjes met Engelse teksten naar mensen over de hele wereld. Alle leerlingen van basisschool De Regenboog in Voorhout leren de Engelse taal én leggen contact met buitenlandse klassen. ‘ You can do anything wat you wil .’

Ze zijn al vanaf de kleuterleeftijd gewend om een vreemde taal te spreken, waardoor ze geen schroom hebben en het gat naar de middelbare school kleiner is. De Regenboog is niet de enige school die deze lessen biedt. Verspreid over het land onderwijzen al 1200 basisscholen een tweede taal. Dat past in het streven naar internationalisering, waarbij de leerlingen worden opgeleid tot wereldburgers.

In de klas hangen kaartjes van de Rocky Mountains in de Verenigde Staten, maar ook van de Brandenburger stadsmuur in Berlijn. ,,Wie hebben nog geen kaartje geschreven’’, roept juf Jacomijn Dijkstra. Ze gooit een stapeltje typisch Nederlandse kaarten – met een veld vol tulpen en molens – op haar bureau. De vingers van groep 8-leerlingen schieten in de lucht. ,,Juf, ik!’’ Liefst willen ze allemaal een kaartje versturen.

Ierland

Maar helaas, vandaag zijn Lisanne (11) en Jet (11) aan de beurt. ,,Meiden, jullie kaart gaat naar Ierland.’’ ,,Yes!’’, roepen ze en ze kijken naar het digitale bord voor meer informatie. Deze mevrouw verzamelt postzegels, houdt van lezen en natuur. Zorgvuldig zoeken de meiden een kaart uit die bij haar past, met bloemen. Ze mogen zelf een tekst achterop zetten, in het Engels. Dat vinden deze leerlingen uit groep 8 prachtig. ,,Ze leren Engels schrijven en krijgen ook kaartjes terug met teksten over het leven in andere landen’’, vertelt juf Jacomijn.

Op De Regenboog leren de kinderen al vanaf de kleuterleeftijd de Engelse taal. Omdat ze van jongs af aan gewend zijn om een vreemde taal te spreken, hebben ze geen schroom en is het gat naar de middelbare school kleiner.

Wereldburgers

De Engelse lessen draaien al lange tijd niet meer alleen om het leren van een nieuwe taal. De leraren proberen de kinderen ook iets mee te geven over andere culturen, andere landen. ,,We willen wereldburgers van onze kinderen maken. De komende jaren hebben ze niet alleen taal, spelling en rekenen nodig, maar ook internationale kennis’’, verklaart directeur Marion van der Helm. Nu krijgt groep 8 bijvoorbeeld lessen over gelijkheid. ,,We hebben het over de verschillen in geloof, hoe mensen zich kleden en dat we uiteindelijk hetzelfde zijn. Zo proberen we te verbinden’’, legt juf Jacomijn uit.

Hoe dat gaat? Deze keer gaat de internationale les over mensen met een handicap. Een les die van oorsprong uit Italië komt, maar door juf Jacomijn een Nederlands tintje heeft gekregen.

De leerlingen maken kennis met atlete Marlou van Rhijn, de Nederlandse blade runner. ,,She was born without a fibula en with deformed feet. Who knows what a fibula is,’’ vraagt de juf. De kinderen kijken glazig om zich heen, ze hebben geen idee. ,,Een kuitbeen’’, vertaalt ze als een antwoord uitblijft. De les die de kinderen van Van Rhijn meekrijgen: met de juiste inzet kunnen ze doen wat ze willen. Of zoals één van de leerlingen zegt: ,,You can do anything wat you wil.’’

Aantrekkelijk

Achteraf moet juf Jacomijn er om grinniken. ,,Ja, ze kunnen van alle Nederlandse zinnen Engels maken.’’ De missertjes ten spijt, de leerlingen van De Regenboog spreken aan het einde van de basisschool best een aardig woordje Engels. Juist door andere lessen in de vreemde taal aan te bieden, pikken ze een hoop op. ,,De kinderen vinden het leuk. Zo maak je de les aantrekkelijk, leer je ze meer dan woordjes stampen.’’

Enquete poll Kinderen kunnen niet vroeg genoeg beginnen met Engels Eens

Oneens Kinderen kunnen niet vroeg genoeg beginnen met Engels Eens (78%)

Oneens (22%) De afgelopen jaren nam De Regenboog zelfs leerlingen mee op uitwisseling. Ze mochten mee naar Italië, Spanje en Polen om basisscholen te bezoeken. Jacomijn: ,,Met zijn tweeën gingen ze in een gastgezin. Dat vonden ze echt geweldig. En daar moesten ze écht de hele week Engels praten.’’ De school kreeg subsidie via het Erasmus+-programma. Dat is nu gestopt. Hoewel de school nog steeds graag met de kinderen naar het buitenland zou willen, is dat te kostbaar.

Klompen