Basisschool krijgt zelftest voor leerlingen vanaf maandag geleverd

Voor de kerstvakantie is er een tweede automatische levering, meldt het ministerie van Onderwijs vanmiddag. Hiermee kunnen leerlingen twee keer per week thuis een zelftest doen.

Voor leerlingen in de bovenbouw van het primair onderwijs, alle leerlingen van het voortgezet onderwijs en alle leraren geldt sinds afgelopen maandag het advies: twee keer per week thuis een preventieve zelftest doen, zo nodig met behulp van ouders of andere verzorgers.

Als de test positief is, gaan de leerling of leraar en de rest van het gezin in quarantaine en laten zich testen in de GGD-teststraat. Als de test negatief is, kan de leerling of leraar naar school. Dit dringende test-advies geldt voor iedereen, dus ook voor gevaccineerden.

2,4 miljoen zelftesten

Leraren en leerlingen ontvangen de zelftesten zo snel mogelijk via de school. In totaal bestaat de eerste levering uit 2,4 miljoen zelftesten. De tweede levering zal genoeg voorraad geven tot en met enkele weken na de kerstvakantie. Scholen hoeven hiervoor niet te betalen.

Minister Slob (Basis- en voortgezet onderwijs): ,,Vanwege het hoge aantal coronabesmettingen vragen we van onderwijspersoneel, leerlingen en ouders zich te houden aan de verscherpte maatregelen, zoals mondkapjes in de gang, looproutes in het gebouw en ouders buiten de school. Ik zie dat veel scholen hier voortvarend mee aan de slag zijn gegaan. Nu komen op korte termijn ook de zelftesten voor leerlingen beschikbaar. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat we verspreiding van het virus tegengaan en scholen verantwoord open kunnen blijven. Dat is ons gezamenlijke doel.”

