Barre winter dreigt voor rondzwervende Victor en zijn 9 honden: ‘Overal weggejaagd, ik ben op’

Asielkinde­ren zonder ouders belanden hier massaal in opvang: ‘Hoop op beter leven’

21 september Het aantal kinderen dat zonder ouders naar Nederland komt en in de opvang belandt, bevindt zich momenteel op het hoogste niveau in vijf jaar. Bijna 40 procent van de alleenstaande minderjarige vreemdelingen is van Syrische afkomst.