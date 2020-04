Banken zetten honderden geldstortautomaten uit vanwege plofkraken

De overige automaten zijn leeggehaald en uitgezet. Criminelen richten zich steeds vaker op geldstortautomaten - apparaten waarin bankbiljetten in een afgesloten, verzegelde verpakking kunnen worden gedeponeerd - nu reguliere geldautomaten beter worden beveiligd. Volgens de NVB liep het aantal plofkraken in 2018 terug tot 43: ruim 35 procent minder dan het jaar ervoor. Ter vergelijking: in 2013 werden er in ons land nog 129 plofkraken geteld. Hoewel we in Nederland de best beveiligde geldautomaten van Europa hebben, steeg vorig jaar het aantal plofkraken. Het totale aantal plofkraken in 2019 was 71 (het totale aantal aanvallen op geldautomaten was 83).