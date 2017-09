Bank stuurt Leendert (103) van kastje naar de muur

De Koning is furieus. ,,Hij is zijn hele leven al klant bij de ABN AMRO. Ze weten niet eens hoe ze het woord 'klant' moeten spellen! Het is een grof schandaal.’’



Het is de zoveelste klap voor de 103-jarige Deldenaar. Zijn eerste vrouw overleed al op jonge leeftijd en onlangs dus zijn tweede echtgenote. Hij woonde in Steenwijk en is door familieleden naar Twente gehaald, zodat zij voor hem kunnen zorgen. De man woont nu in een tijdelijk verblijf in zorgcentrum De Wieken in Delden. Het zijn vele veranderingen achter elkaar voor Huiszoon, die moeilijk kan praten, maar geestelijk nog goed in orde is.



Omdat er niks anders opzit, bezoekt de vrouw van De Koning, Astrid, donderdag 7 september nog een keer met haar vader de bank. Dit keer met een rolstoeltaxi. Dat kost 65 euro. Netjes aangekleed en met de nieuwe identiteitskaart op zak stappen ze in de taxi om het pasje te laten zien. Bij de bank blijkt hij te zijn wie hij is.