Balanceren tussen traditie, symboliek en gevoel: bloemen bieden troost, áls je het goed doet

Geen beter moment voor de maker van een rouwboeket dan dat de nabestaanden na een week of wat nog eens langslopen en zeggen: ‘Het was zo mooi, bedankt!’ Het overkomt Tanja Verhagen (45) van Bloemen &zo, een speciaalzaak in Bergschenhoek. Bloemen bieden troost, als je het goed doet.

Het maken van bloemstukken is een vak, waar ook een echte vakopleiding bij hoort, maar niettemin moet je het wel in je vingers hebben. Het gaat bijvoorbeeld om het trapsgewijs schikken, zodat de bloemen van alle kanten goed zichtbaar zijn. Of kennis van het aanbod. Maar sleutelwoord bij Tanja is ‘authenticiteit’, en dat komt aan op gevoel: ,,Mensen vinden graag de persoonlijkheid van de overledene terug in de bloemen. In de protestantse traditie was het lang vooral wit en groen wat je terugzag in rouwboeketten. Voor de katholieken was het letterlijk bloemrijker; wat meer pracht en praal, en kon je wat meer uitpakken. Door ontkerkelijking staan we de laatste jaren losser van die tradities.’’

Volledig scherm Tanja Verhagen is bloemiste en maakt ook rouwboeketten. © Guus Schoonwille

Heel vaak hoort ze: ‘…maar geen lelies, dat is zo’n begrafenisbloem’. ,,Witte bloemen geuren in de natuur wat sterker, ze gebruiken de geur en niet de kleur om insecten aan te trekken’’, zegt Tanja. ,,De lelie was lang de meest geurende bloem die je hier kon vinden, die ook de geur van de vaak nog thuis opgebaarde lichamen maskeerde.’’ In die oude traditie passen ook anjers en chrysanten. ,,Er was ook niet zoveel. Tegenwoordig komen we veel meer aanbod en kleur tegen.’’

Een kenmerk van een symbool is dat het een netwerk van betekenissen kan vormen. Een mooi voorbeeld is het christelijke kruis, dat niet alleen symbool staat voor het leven, de kruisiging, de dood en de verrijzenis van Jezus, maar tegelijk voor de hele geschiedenis van het christendom door de eeuwen heen. Zo ongeveer staat het in het Compendium van rituele planten in Europa, van Marcel De Cleene en Marie Claire Lejeune. ‘Oersymbolen spreken het diepere in de mens aan – de archetypes – en komen universeel in tijd en ruimte voor.’ Zo begrijp je al snel dat de vorm van een rouwkrans staat voor de gesloten cirkel van geboorte en sterven, van oneindigheid en absolute vrijheid.

Quote Het gaat meer om het vieren van het leven dan om het sobere traditione­le Tanja Verhagen

De bloemkleur heeft een eigen symboliek: wit staat voor onschuld en reinheid, maar ook voor dood; rood voor vitaliteit en bloed; blauw voor mysterie en innige overgave; geel voor warmte, zon en goud. Maar symboliek en thematiek worden ook vaak geoogst in het leven van de overledene zelf. Ook al staat appelbloesem symbool voor de liefde, ‘iemand kan simpelweg houden van oranje of juist heel kleurrijk’, zegt Tanja Verhagen. ,,Had de overledene een eigen tuin, een moestuin of een pluktuin, dan levert dat de inspiratie. Het gaat meer om het vieren van het leven dan om het sobere traditionele.’’

Volledig scherm Rouwbloemstuk in de vorm van ballonnen voor een kind.

Wie in de bloemenzaak van Tanja rondneust ontdekt allerlei thematische hoekjes: daar een boeddhakopje als geurverdamper, hier lotusvormige kaarshouders – in de koran symboliseert de lotusboom het paradijs. Meer new age is de set orakelkaarten Begeleiding vanuit de bron. De kaarten zijn ‘een middel dat ons helpt om in contact te komen met ons hogere zelf, met de Bron van energie’, valt te lezen. Tanja is aangesloten bij Afscheid met bloemen, een keten bloemisten die door het hele land een hoge standaard voor rouwstukken nastreeft. Daarnaast is ze ook ‘energiewerker’ en ritueel begeleider. Als energiewerker helpt ze mensen in de ‘levensovergang’ en bij andere verliesmomenten. ,,Dat kan ook zijn het verlies van een huis of veranderingen in de gezondheid. Het komt neer op het loslaten van het oude om ruimte te maken voor het nieuwe.’’

Een ritueel begeleider staat bij een overlijden in hetzelfde rijtje als meneer pastoor of de dominee. Haar coaching en bloemenwerk zijn vaak met elkaar verbonden. Tanja: ,,Iemand hield bijvoorbeeld erg van zeilen. Voor mijn speech haal ik daar thema’s uit als scherp aan de wind zeilen, tegenwind hebben of juist de wind in de rug. Dat kent iedereen. Het bloemstuk verrijk ik met een touw vol ankertjes die de nabestaanden na het afscheid kunnen afknippen. Dit symbool blijft ook na lange tijd een krachtige herinnering.’’

Quote Het is heel erg van belang dat iedereen die wat uitzoekt denkt: ik ben tevreden met mijn keus Tanja Verhagen

Symboliek is voor haar de taal van iedereen: ,,Daar zit geen geloof of cultuur achter.’’ Zo maakte ze ooit een blauw bloemstuk in de vorm van een zwemvest voor de kitesurfer die overleed na een hartstilstand en een boeket in de vorm van een hoefijzer voor een paardenliefhebber, een hartenaas voor een klaverjasser, een Pokémon-draakje in bloemen voor een kind dat stierf.

De overledene betekent ook iets anders voor verschillende groepen achterblijvers. Zo maakt Tanja soms verschillende boeketten voor de partner, kinderen, kleinkinderen en vrienden. Die legt ze op de kist en verbindt ze met een koord. ,,Het kiezen van een boeket begint vaak met een blik in het voorbeeldenboek of op de website. Het gaat voor de vorm om die plaatjes, maar vaak kiest men dan een eigen mix van bloemen.’’

Rouwende mensen kunnen vaak niet zo goed nadenken of beslissen, merkt Tanja. Ook dan komt haar ervaring als ritueel begeleider van pas: ,,Een beetje coachen daar, sturen en begeleiden.’’ Ze let scherp op mensen die wat stilletjes op de achtergrond blijven. ,,Het is heel erg van belang dat iedereen die wat uitzoekt denkt: ik ben tevreden met mijn keus. En dat niemand achterblijft met het gevoel dat iets is opgedrongen door die ene, altijd zo besluitvaardige zus.’’

Do’s-and-don’ts Rouwlint De linten aan het rouwboeket zijn er voor de overledene. Let op aan wie je de tekst adresseert. ‘Met oprechte deelneming’ is gericht aan de achterblijvers, niet aan de overledene. Voor ‘Veel sterkte’ geldt hetzelfde, de overledene is er dan nota bene al niet meer! ‘Rust zacht’ past op een begraafplaats, maar niet bij een crematie. En als je ‘Een laatste groet’ verandert in ‘Een laatste lieve groet’ maakt het dat direct aardiger.

Groene symboliek Geen persoonlijker manier van afscheid dan wanneer iedereen zijn eigen keuze maakt. De bloemist zorgt voor een groot groen stuk op de kist dat op zichzelf al mooi is. De gasten nemen ieder een bloem mee, die ze vervolgens zelf in het stuk op de kist steken. Zo creëren ze samen een eigen bloemstuk. Over dat groen valt heel wat op te merken. Abeel

De bladeren van de abeel (Populus alba) symboliseren met een heldere en een donkere zijde de vereniging van leven en dood, wit en zwart, het leven in de dood, de openbaring van het verdere leven als men de grens overschrijdt. Acacia

Stond in het oude Egypte symbool voor de onsterfelijkheid en voor de overwinning van het leven op de dood. Acacia’s overleven in dorre omstandigheden en schieten zelfs na het afgrazen door dieren opnieuw op. Afrikaners noemen de plant daarom ook wel ‘kan-nie-dood-nie’. Buxus ofwel palmboompje

Het ‘inpalmen’ van het graf is een van de oudste tradities bij de grafopmaak en symboliseert het eeuwig leven. De voerman sloeg met takken van het palmboompje (Buxus sempervirens) een kruis over paard, kar en zichzelf voor hij met de dode vertrok. Men gooide het op de doodskist. Men stak het in de grond in de vier hoeken van het graf om de doden te beschermen. Cipres

Van zijn duurzame, aromatische hout worden al sinds de Oudheid doodskisten gemaakt. Zijn altijd groene bladeren en lange levensduur maken de cipres logischerwijs een symbool van eeuwigheid, onsterfelijkheid en leven na de dood. Iep

In de Oudheid beschouwde men de iep als een sombere boom en meende men dat hij geen vruchten of zaden voortbracht. Hij staat daarom ook symbool voor rouw en dood. Klimop

Staat voor vriendschap en – omdat de plant zich vasthecht – genegenheid. Hij symboliseert trouw omdat men klimop wel kan planten, maar niet verplanten. Hij staat voor eeuwige verbondenheid en eeuwig leven. Olijf

In de Oudheid sierde een kroon van olijftakken een overwinning, ook op sportief vlak. De olijfkrans werd bij de eerste christenen soms gebruikt als herinnering aan hun martelaarschap en de overwinning op de dood. De doden gaf men in het graf olijftwijgen mee of men legde ze op olijfbladeren, zodat de goden van de Onderwereld hen genadig zouden zijn. Palm

Een symbool van militaire overwinning en eeuwige roem. In de lijkkrans is palmblad een eerbewijs aan de dode. Die krans verbeeldt eveneens de overwinning op de dood. Het volk juichte Jezus bij de intocht in Jeruzalem toe met palmtakken, een vooraankondiging van diens overwinning op de dood. Rozemarijn

De oude Romeinen hadden de gewoonte om rozemarijn te leggen op de plaats waar het lijk werd verbrand. Men dacht dat het rozemarijnaroma het lichaam van de dode conserveerde en zijn altijd groene blad onsterfelijkheid garandeerde. Plus: het was goedkoper dan wierook. Steeneik

Deze robuuste boom is altijd groen en wordt daardoor in verband gebracht met de dood en het eeuwige leven. Stro

Roggestro werd lange tijd voor een sterfhuis in een kruisvorm uitgezet, zodat voorbijgangers zagen dat er iemand overleden was en zouden bidden voor het zielenheil van de dode. (Lijk)stro werd zo een zinnebeeld van de ‘dood’. Taxus

Aangezien deze altijd groene plant zeer oud kan worden, gold hij al vroeg als symbool van de onsterfelijkheid. Als uitdrukking van de hoop op leven na de dood wordt de boom sinds mensenheugenis op begraafplaatsen aangeplant, samen met andere groenblijvende gewassen. Treurwilg

Symbool van verdriet, rouw en dood; de treurwilg wordt daarom nog altijd op kerkhoven aangeplant, waar hij de overledenen lijkt te bewenen. Door zijn sterke groei beschouwde men de wilg van oudsher ook als een levenskrachtig gewas. Hij symboliseert daarom ook onsterfelijkheid. (Bron: Compendium van rituele planten in Europa – Marcel De Cleene, Marie Claire Lejeune. Uitgeverij Stichting Mens en Kultuur, Gent. Niet meer nieuw verkrijgbaar.)

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.