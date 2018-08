Bakkerij in Amsterdam haalt naam 'Anne & Frank' van gevel na ophef

Met plakletters stond de naam van de zaak groot op het etalageraam: 'Bakkerij Anne & Frank'. De toeristen die binnen zitten, is de naam niet opgevallen. Nu ze erop wordt gewezen, zegt een Engelse vrouw uit Londen tegen Het Parool: ,,Ze proberen een graantje mee te pikken van het hele gebeuren rondom Anne Frank." Of dat nu kies is of niet, daar wil ze op haar vakantie niet mee bezig zijn.



De bakkerij is ruim een week geleden geopend. In de zaak zit een Italiaans gezin aan de croissantjes en koffie. ,,We waren net in het Anne Frankhuis en liepen hier binnen voor een broodje'', zegt de 15-jarige Giuseppe Vulduraro tegen de krant. ,,Die naam hebben we niet eens gezien." Zijn moeder snapt niet goed waarom voor deze naam is gekozen. Ze wordt er een beetje ongemakkelijk van. Aly Shawer vindt de naam juist goed bij de zaak passen. ,,Omdat ze hier toch dicht bij het Anne Frankhuis zitten", zegt hij.