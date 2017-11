Badmeesters zijn nog alerter aan het werk

Van de ongeveer achthonderd professionals die werden ondervraagd zegt 40 procent eerder preventief in te grijpen en alerter te zijn tijdens het werk. Het onderzoek komt vandaag aan de orde op het zogenoemde Nationaal Zwembadcongres, in Amersfoort. Op dat congres is veiligheid in zwembaden het centrale thema. Het is georganiseerd door de Vereniging Sport en Gemeenten.



Het bestaande veiligheidsprotocol voor schoolzwemmen is inmiddels aangescherpt. Zo zijn er duidelijker afspraken gemaakt over wie wanneer en waar in het zwembad verantwoordelijk is voor de kinderen die schoolzwemmen, aldus André de Jeu, directeur bij de vereniging.



Voor de dood van het meisje werden drie badmeesters veroordeeld tot een taakstraf van zestig uur. De badmeesters zijn daartegen in hoger beroep gegaan. Volgens hen hebben zij geen schuld aan de dood van Salam, maar waren tijdens het noodlottige incident de leraren van school voor haar verantwoordelijk. Salam was nog maar net met haar ouders vanuit Syrië naar Nederland gekomen. Ze sprak de taal nog niet en kon niet zwemmen.