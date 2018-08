Bacterie in het water: Van der Weijden zwemt monstertocht alleen

Het besluit is genomen door het Friese waterschap en de GGD, die het niet verstandig achten om het water in te gaan. Daar is namelijk de E coli-bacterie in aangetroffen. ,,De ambitie is om zoveel mogelijk geld op te halen'', lichtte Van der Weijden toe. ,,Maar het kan niet ten koste gaan van de gezondheid van onze meezwemmers.''



Ruim duizend mensen hadden zich opgegeven om een of meerdere keren met de langeafstandszwemmer in het water te duiken. Het meezwemmen was de afgelopen dagen al onzeker omdat de waterkwaliteit op veel plekken beneden peil is. Naast E coli werd er eerder al blauwalg aangetroffen en bij Dokkum lekte rioolslib het water in.

Tussen morgenochtend 4.30 uur en maandagavond probeert Van der Weijden de bekende route met start en finish in Leeuwarden zwemmend te volbrengen. Het doel van zijn tocht is zo veel mogelijk geld op te halen voor KWF Kankerbestrijding. Het idee was dat recreanten in ruil voor een sponsorbijdrage in de elf steden een stuk met Van der Weijden mee konden zwemmen. Zo'n duizend mensen hadden zich daarvoor aangemeld.



Van der Weijden baalt van de beslissing, maar kan het begrijpen. ,,Het is overmacht. We hebben deze keuze samen gemaakt. Nu moet ik het alleen doen. Dat is balen." Zelf wil hij de tocht wel volbrengen. Hij zegt liever een buikgriep op te lopen dan de kankerpatiënten in de steek te laten.

