‘Babyschudder’ in tranen: ‘Ik weet niet wat me bezielde’

Ineens is Henri zijn voortuin kwijt aan gemeente: ‘Die tuin is van mij, al meer dan 80 jaar!’

ENSCHEDE - De bewoners van twintig huizen aan de Deurningerstraat hebben plots geen voortuin meer. Ze zijn verrast door een brief van de gemeente met de strekking: jullie voortuin is niet van jullie, maar van Enschede. De huizen staan er al 83 jaar, mét tuin. Bewoners komen in actie, met Henri Wibier voorop.

9 januari