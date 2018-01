Babymelk uit Nederlandse winkels door salmonella-gevaar

Maar afgelopen week werd bekend dat 30 supermarkten, 44 apotheken, 12 ziekenhuizen en 2 kindercrèches in Frankrijk gewoon nog de babymelk hadden verkocht of verstrekt die uit de handel had moeten worden genomen. ,,In totaal gaat het om zo’n 2.000 verpakkingen die toch nog verkocht zijn’’, meldde belangenorganisatie Foodwatch.



Dat leidde tot grote commotie, ook bij de Franse regering. ,,Als er sancties moeten worden getroffen dan doen we dat’’, dreigde president Macron.



Er volgde overleg tussen de bedrijfsleiding van Lactalis en de regering. Daarop werd besloten alle babymelk uit de handel te nemen die geproduceerd was in de omstreden fabriek. In totaal gaat dat om 12 miljoen verpakkingen, die verkocht zijn in 83 landen, heeft Lactalis nu bekendgemaakt.