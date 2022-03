Baby Sophia heeft óveral breuken, moeder vervolgd: ‘Ik ben erger dan een beest’

Ilse (50) heeft het syndroom van Down en werkt al 25 jaar in restaurant ’t Oale Roadhoes, alleen níet na 15.00 uur

Secuur, punctueel en een kei in het maken van bestekzakjes. Ilse Wolbers (50) werd deze week overladen met complimenten op haar jubileumfeestje. De Tubbergse heeft het syndroom van Down, maar is voor het restaurant ’t Oale Roadhoes een rots in de branding. Al 25 jaar.

5 maart