Baby’s groeien als kool uit hun kleding, daarom: rompers te huur

Iedereen met kleine kinderen herkent het wel. Je krijgt na de geboorte zoveel rompers, jurkjes en schattige broekjes cadeau en op een dag kijk je in de kast en hangt bij een derde het kaartje er nog aan: vergeten. De rest is slechts enkele keren gedragen en inmiddels te klein.



Emily Gray (37), moeder van drie, weet er alles van. Als eigenaar en creative director van Gray Label, een van de eerste duurzame en mini­malistische kinderkledingmerken, raakte ze gefascineerd door de circulaire economie. ,,Kinderen van 0 tot 2 jaar groeien zo snel uit kun kleding, baby’s groeien in het eerste jaar gemiddeld zelfs 25 centimeter. Onze items zijn gemaakt om lang te worden gebruikt, dus een leenconcept op basis van een abonnement is gemáákt voor ons.”



Het was even puzzelen; het moet uiteraard financieel ook iets opleveren en de tijd zal leren of Nederland er al groen genoeg voor is. Maar een pilotonderzoek in samenwerking met de Universiteit van Utrecht, waaruit blijkt dat jongeren openstaan voor alternatieve manieren van consumeren, én een testperiode onder veertig gezinnen leverden in elk geval genoeg enthousiasme op. Per 1 juni start Gray Label daarom in Nederland, België en Duitsland met kinderkledingverhuurservice RNTD.