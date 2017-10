Baby Miguel geopereerd mede dankzij hulp van Wes en Yo

De ouders Michael en Lieveke deden eerder deze week een emotionele oproep in het Eindhovens Dagblad en het AD om hen financieel te ondersteunen om de operatie mogelijk te maken. Nadat ze te horen hadden gekregen dat de zorgverzekering niet bij wilde dragen aan de ingreep in de VS, dreven er donkere wolken over het nieuwe huisje van het nog jonge gezin. Ten einde raad besloten ze de publiciteit te zoeken om zo het publiek in beweging te brengen: en dat lukte.



Vanaf het moment dat het verhaal de regio en daarna ook heel Nederland rond ging, werd er massaal gereageerd. Bij supermarkten in Reusel en Bladel werden spontaan statiegeldacties gehouden en in Arendonk werden er voetbalshirts geveild. De ouders ontvingen ook giften van voor hen totaal onbekenden, maar het werd hen ook duidelijk: 110.000 euro is een verschrikkelijk groot bedrag.