Baby Eibhilin is misschien wel de jongste coronapatiënt van Nederland: ‘shit, het is corona’

Eerst vond hij het hele coronavirus nog een beetje een nieuwshype, een ver-van-mijn-bedshow. ,,En dan krijg je het zelf en denk je: oei, dat hebben we onderschat.” Daniël de Wit (26) uit het Limburgse dorp Reuver is de vader van misschien wel de jongste coronapatiënt van het land. Dochter Eibhilin werd afgelopen donderdag positief getest in het VieCuri ziekenhuis in Venlo. ,,Woensdagavond werd ze onrustig, voelde ze warm aan, wilde ze niet slapen. Toen bleek ze 38 graden koorts te hebben.” Bij vader Daniël was een week eerder al het vermoeden van coronavirus. ,,Een grieperig gevoel had ik, koorts, kortademig. Ik heb geen idee waar ik het opgelopen had, het moet mijn werk geweest zijn of de supermarkt. Maar volgens protocol ben ik bij de eerste verschijnselen al thuis gebleven.” En daar stak hij Eibhilin aan: ,,Je verschoont je kind, ze heeft oogdruppels, die geef ik. Je zit zo dicht op elkaar.” Dus toen afgelopen woensdag de klachten begonnen, was het al snel alarmfase één bij Daniël en Megan en de huisarts. Overal ging het corona-protocol in werking: ,,Dat is heel raar, ja. Iedereen ontvangt je in van die maanlandingspakken, ook nog in het ziekenhuis waar ik normaal werk... Het is maar goed dat zij er met die leeftijd zo weinig van mee krijgt.”