Baby die uit raam viel in Den Haag overleden, moeder (32) verdacht van doodslag

De baby die op vrijdag 24 februari uit een raam viel in Den Haag is vandaag overleden. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De 32-jarige moeder wordt verdacht van doodslag.

Het jongetje van een paar weken oud raakte anderhalve week geleden zwaargewond toen hij uit een raam viel van een Oekraïne-opvang in de Haagse Schilderswijk. De baby werd met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht.

Niet veel later werd de 32-jarige moeder aangehouden. Zij was op het moment dat de politie arriveerde, als enige aanwezig in de woning. De voorlopige verdenking tegen haar is aangepast van ‘poging doodslag’ naar ‘doodslag’, meldt het OM.

De aanklager is bezig met het onderzoek naar het incident. De moeder zit nog in voorarrest en is opgenomen in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC). Dat is een plek voor gedetineerden met psychische problemen. Woensdag buigt de raadkamer van de Haagse rechtbank zich over de verlenging van haar voorarrest.

Vluchtelingenopvang

Het incident vond anderhalve week geleden plaats in voormalig verpleeghuis De Schildershoek aan de Jacob Catsstraat in Den Haag, waar op dit moment door de gemeente ongeveer 350 Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen.

,,Wij zijn allemaal enorm geschrokken”, reageerde een woordvoerder van het Leger des Heils, verantwoordelijk voor de opvang, na het incident. ,,Vanwege de privacy en het politieonderzoek kunnen wij nu verder niet op het incident ingaan. Wij wachten het politieonderzoek af.”

