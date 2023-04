Baan als chauffeur klonk te mooi om waar te zijn, en dat was het ook: nu zit Nasser in de cel in Slowakije

met video Bram (8) liet drie jaar zijn haar groeien voor zieke kinderen, maar nu gaat alles eraf: ‘Voelt lekker’

Drie jaar lang heeft hij zijn haar niet geknipt, maar vrijdagochtend is het dan zover. Bram de Bruijn (8) uit Gouda zet de schaar in zijn lange, blonde lokken en doneert zijn haardos aan Stichting Haarwensen. Zijn vlecht verandert in een pruik voor kinderen zonder haar.